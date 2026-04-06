Стало известно, сколько самолетов США задействовали для спасения экипажа F-15

Американские военные задействовали 155 самолетов в операции по спасению экипажа истребителя F-15 в Иране. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

В частности, речь идет о четырех бомбардировщиках, 64 истребителях, 48 самолетах-заправщиках и 13 спасательных самолетах.

«Мы переправляли их всех, и во многом это было прикрытием», — добавил глава Белого дома.

По данным издания The Telegraph, два члена экипажа сбитого над иранской территорией F-15 смогли катапультироваться. Одного из них нашли достаточно быстро, на поиски второго американскому спецназу потребовалось больше времени. При этом между ВС США и органами безопасности Исламской Республики фактически началась гонка в попытке найти второго летчика, Тегеран даже объявил награду в $60 тыс.

Позже стало известно, что операция по поиску второго летчика чуть не сорвалась, поскольку переданное им радиосообщение включало восхваление бога. Возникли подозрения, что пилот может находиться в плену, однако знакомые с военным люди подтвердили его религиозность.

5 апреля американский журнал The Atlantic написал, что Трамп преподнес подарок президенту РФ Владимиру Путину, когда начал военную операцию против Ирана и тем самым нанес стратегический удар по Европе и Украине.

Ранее Иран заявил об «уничтожении всех баз США» на Ближнем Востоке.