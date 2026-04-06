Иран показал кадры с обстрелом вертолетов США во время спасения пилота F-15

В Иране показали видеозапись обстрела американских вертолетов, которые эвакуировали пилота сбитого ранее истребителя F-15. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах можно увидеть обстрел американского военного судна, а также полевой аэродром с уничтоженной техникой США. При этом, запись сделана с позиции стреляющих — судя по ней, вертолеты обстреливали из скорострельного стационарного орудия.

Напомним, что 3 апреля Белый дом официально подтвердил, что иранские силы сбили американский истребитель F-15E. Позже Вашингтон организовал спасательную операцию, в итоге оба пилота были эвакуированы.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал уничтожение американского истребителя в небе над Ираном.