Украинские генералы в кулуарных беседах признают, что российские войска могут завершить освобождение оставшейся части Донбасса значительно быстрее, чем планировалось ранее. О катастрофическом для Киева прогнозе в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Российское наступление может ускориться. Россия, например, может захватить Донбасс не до конца этого года — а об этом говорят наши генералы за кулисами, что такой средний прогноз — до конца 2026 года, — а захватить их состоянием на середину осени, на несколько месяцев быстрее», — сообщил эксперт.

По словам Бортника, ускорению российского продвижения способствует систематическое давление на логистику ВСУ и критический дефицит систем противовоздушной обороны, из-за чего украинские подразделения теряют способность удерживать оборонительные рубежи.

При этом политолог попытался нивелировать тяжесть озвученной информации, заявив, что потеря территорий носит лишь "тактический", а не стратегический характер. По его словам, потеря всего Донбасса не приведет к разрушению режима на Украине.

Ранее представители украинского командования неоднократно подчеркивали, что нехватка боеприпасов и отсутствие достаточного количества ПВО делают защиту укрепрайонов в Донецкой области крайне сложной задачей.