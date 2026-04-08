ВСУ использовали территорию Ливии для удара по российскому газовозу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому газовозу «Арктик Метагаз» с военного объекта в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным агентства, ВСУ базируются на авиабазе в прибрежном городе Мисурата, который находится в 210 километрах от Триполи. Также украинская армия действует на военных объектах в столице и городе Эз-Завия, говорится в материале. Отмечается, что все они находятся на побережье Средиземного моря, в котором и был поврежден танкер.

По словам автора, в последние месяцы украинские военные постепенно перебрасывались в западную Ливию. Один из чиновников объяснил это «тайной сделкой» между Киевом и временным правительством премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на «Арктик Метагаз» и допустил прекращение поставок газа в Европу в ближайшее время.

Агентство Bloomberg проанализировало изменения маршрутов трех газовозов с российским газом и пришло к выводу, что после атаки на судно регион Средиземного моря, по всей видимости, был признан небезопасным для движения судов из России.