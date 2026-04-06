Трамп прокомментировал уничтожение Ираном истребителя США

Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал уничтожение истребителя США F-15E иранскими силами — по его мнению, это произошло только благодаря удаче. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, истребитель-бомбардировщик F-15E сбили в небе над Ираном только из-за того, что иранским военным «повезло». Он также подчеркнул, что США удалось спасти пилотов.

«Им повезло с попаданием по самолету, но мы вернули наших. Спасательная операция была невероятной», — заявил он.

3 апреля Белый дом официально подтвердил, что в небе над Ираном был сбит истребитель F-15E. Позже Вашингтон организовал спасательную операцию, в итоге оба пилота были эвакуированы.