В Иране назвали истинную цель операции США по спасению сбитого летчика

Широкомасштабная операция США по спасению летчика могла была предпринята с тем, чтобы отвлечь внимание КСИР от акции по похищению обогащенного урана, рассказал журналистам представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Видео опубликовало агентство IRNA в Telegram-канале.

По данным агентства, 3 апреля иранские зенитчики сбили истребитель F-15 Strike Eagle. Пилоты смогли катапультироваться, благополучно приземлились. Первый летчик был обнаружен в первые часы после крушения самолета, для спасения второго США направили вертолеты, самолеты, спецназ.

В ходе спасательной операции армия США утратила от 2 до 4 вертолетов UH-60 Black Hawk, беспилотники MQ-9, самолеты A-10 Thunderbolt II и C-130.

Количество погибших военных не называлось, но иранские СМИ показали обломки транспортника, среди которых находилось обгорелое тело члена экипажа, предположительно, пилота.

Журналисты попросили МИД Исламской Республики раскрыть подробности о действиях иранских военных, а также подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Пентагон отправил столь значительные силы с тем, чтобы под прикрытием спасательной акции похитить обогащенный уран из-под завалов.

«Возможность того, что это была операция по дезинформации с целью кражи обогащенного урана, ни в коем случае нельзя игнорировать; но ясно одно: результатом этой операции стал лишь провал для другой стороны», — разъяснил Багаи.

В любом случае, подчеркнул дипломат, акция стала позором и катастрофой для США, и «мы надеемся, что они усвоили урок».