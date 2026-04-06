Йеменские хуситы заявили об ударах по целям в израильском Эйлате

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало военные и жизненно важные цели в израильском городе Эйлате.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«В ходе операции были поражены несколько жизненно важных и военных объектов, принадлежащих израильскому противнику, в Умм-эр-Рашраше (Эйлате. — RT). Цели были успешно достигнуты», — цитирует его Al Masirah.

Ранее стало известно, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по объектам в Тель-Авиве.