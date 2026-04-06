В МО раскрыли цели ВСУ при атаке на Новороссийск

В пресс-службе Минобороны России назвали цели киевской атаки на объекты КТК в Новороссийске.

В заявлении военного ведомства уточняется, что ВСУ в целях дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов потребителям в Европе преднамеренно атаковали объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске с применением ударных БПЛА самолетного типа.

В МО уточнили, что киевский режим атаковал объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум», чтобы нанести ущерб ее крупнейшим акционерам – энергокомпаниям из Казахстана и США.

В результате атаки поврежден трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, началось возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Помимо этого, в ночь на 6 апреля ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска, под удар попали частные жилые и многоквартирные дома. Есть пострадавшие, в том числе и дети.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ по Новороссийску пострадали 10 человек, в том числе трое детей.