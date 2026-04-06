Военкор сообщил о гибели одного из символов СВО

В зоне СВО погиб боец спецназа Николай "Велес", который с самого начала спецоперации стал одним из ее узнаваемых символов. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Погиб Коля Велес", - говорится в сообщении.

Как отмечает Коц, спецназовец стал одним из символов СВО - благодаря своему выразительному взгляду поверх балаклавы.

"Мистер Глаза СВО - так его с ходу прозвала женская часть моей аудитории. За его необычные редкие разные глаза", - пишет военкор.

Коц указывает, что Велес во главе своего подразделения принимал участие в боях за Красный Лиман в 2022 году, а также сражался под Славянском и Лисичанском. Также он является автором Telegram-канала "VELES тихонько пишет" и книги "СВОими глазами".

На СВО погиб автор песен группы "Контингент" Валерий Заводчиков

Сообщение о смерти командира в указанном канале появилось накануне. Там говорится, что Велес был ранен, но спасти его не удалось.