Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

После ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новороссийску загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Подробности о последствиях атак сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

По данным министерства, ВСУ атаковали объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Помимо резервуаров, повреждения получил трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, добавили в оборонном ведомстве.

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске, начались пожары

Об атаке на портовый город стало известно ранее 6 апреля. Сообщалось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов попали на видео. Судя по видео, в квартире разбито окно, внутри помещения видны разрушения.