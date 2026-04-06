Война только началась: в Финляндии ужаснулись из-за хода Ирана

Война на Ближнем Востоке находится лишь на начальной стадии, так как основные военные ресурсы Ирана до сих пор не были задействованы, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. Эксперт высоко оценил готовность Тегерана продолжать противостояние, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Ни за что на свете я бы не согласился на прекращение огня, будь я генералом Корпуса стражей исламской революции. Истощающая война, для которой и была создана военная структура Ирана, только началась, и большая часть его возможностей остается нетронутой. Я все больше восхищаюсь Ираном и его военной стратегией с каждым днем», — написал Малинен.

В то же время дипломатические усилия по урегулированию кризиса буксуют. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что республика подготовила ответ на двухэтапный план перемирия, предложенный посредниками из Пакистана, однако подчеркнул, что Тегеран не намерен вести диалог под давлением.

«Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», — процитировало дипломата агентство IRNA.

Багаи добавил, что готовность Ирана рассматривать предложения не является признаком слабости или желания отступить от своих законных требований.

Кремль со своей стороны указал на катастрофическое влияние происходящего на мировую стабильность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что расширение географии конфликта уже привело к весьма негативным результатам для глобальной экономики.