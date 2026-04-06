Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что некоторые солдаты ВСУ пытают сослуживцев - привязывают их к деревьям и избивают - за отказ выполнять приказы или за употребление наркотиков. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что солдаты в рядах ВСУ сталкиваются с физическим наказанием под названием «дерево правды». По словам собеседника агентства, сослуживцы привязывают провинившихся украинских солдат к деревьям и «избивают до полусмерти».

«Подобные практики не новы. Они использовались сразу после Майдана националистами, в том числе против украинских чиновников, подвергшихся люстрации», - заявил Иванников.

По его словам, такие же пытки ВСУ применяли и к мирным жителям Донбасса. Военный заявил, что солдаты ВСУ пытают сослуживцев, которые отказались выполнять приказы, проявили «дисциплинарную несдержанность», употребляли алкоголь или наркотики.