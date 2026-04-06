Гросси: военная активность вокруг АЭС «Бушер» чревата радиационной аварией

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что военная активность вокруг иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к серьезной радиационной аварии.

Соответствующее предупреждение Гросси приводится в публикации в официальном аккаунте МАГАТЭ в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении отмечается, что гендиректор МАГАТЭ предупреждает о том, что продолжение военной активности в непосредственной близости от АЭС «Бушер», являющейся действующей станцией с большими объемами ядерного топлива, может спровоцировать серьезную аварию, которая может иметь пагубные последствия для людей и окружающей среды в Иране и за пределами страны.

Гросси выступил с призывом к прекращению атак по станции и ее окрестностям, объяснив это тем, что они несут значительную угрозу ядерной безопасности.