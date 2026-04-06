$79.7392.19

Гросси: военная активность вокруг АЭС «Бушер» чревата радиационной аварией

Московский Комсомолец

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что военная активность вокруг иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» может привести к серьезной радиационной аварии.

© Global Look Press

Соответствующее предупреждение Гросси приводится в публикации в официальном аккаунте МАГАТЭ в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном сообщении отмечается, что гендиректор МАГАТЭ предупреждает о том, что продолжение военной активности в непосредственной близости от АЭС «Бушер», являющейся действующей станцией с большими объемами ядерного топлива, может спровоцировать серьезную аварию, которая может иметь пагубные последствия для людей и окружающей среды в Иране и за пределами страны.

Гросси выступил с призывом к прекращению атак по станции и ее окрестностям, объяснив это тем, что они несут значительную угрозу ядерной безопасности.

 