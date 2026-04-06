В операции по спасению пилота сбитого ранее над Ираном истребителя F-35 использовались вертолеты MH-6 Little Bird ("Маленькая птичка"), которые называют Killer Egg ("Убийственное яйцо" или "Яйцо-убийца"). Об этом пишет "Российская газета".

Эту модель прозвали так из-за характерной формы фюзеляжа, отмечает издание. Один из этих вертолетов поднял с вершины горы пилота, находившегося расщелине, и доставил его на временный аэродром.

3 апреля в Корпусе стражей Исламской Революции заявили о задержании пилота сбитого американского истребителя F-35. Агентство утверждает, что предварительная публикация изображений катапультируемого кресла пилота была осуществлена с целью ввести в заблуждение американскую сторону. Ранее Соединенные Штаты начали поисково-спасательную операцию для установления местонахождения двух пилотов американского истребителя.

До этого в эфире иранского телеканала, вещание которого распространяется в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, объявили о вознаграждении за поимку американского пилота живым.