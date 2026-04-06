Специальная военная операция (СВО) может закончиться в течение месяца, если российские генералы отдадут один жесткий приказ. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
Так он прокомментировал заявление украинской оружейной компании о том, что к середине 2026 года Украина сможет запускать ракеты с дальностью полета до 850 километров. По его мнению, Киев повышает ставки, и единственным способом переломить ситуацию — применить тактическое ядерное оружие. Важно, чтобы у генералов Российской армии хватило воли отдать такой приказ, добавил Малофеев.
По его прогнозу, после этого на Украине начнется денацификация и послевоенное восстановление, а через 80 лет «лидер свободной Украины приедет в Россию и поблагодарит условного русского летчика Иванова, который сбросил бомбу и остановил затянувшуюся войну».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку Киева со стороны США.