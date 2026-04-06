В ВС Норвегии рассказали о контактах с Северным флотом России

Начальник штаба ВС Норвегии Руне Андерсен заявил, что норвежская армия находится в контакте с Северный флотом России. Об этом вице-адмирал заявил изданию Forsvarets forum.

В статье отмечается, что между Андерсеном и его российскими коллегами «по-прежнему нет значимого диалога». Несекретный канал связи между штабами двух стран тестируется раз в неделю. Иногда по этому каналу отправляются письма.

«Если мы подлетели слишком близко друг к другу или возник какой-то другой вопрос, требующий обсуждения, у нас есть возможность решить его на уровне двух военачальников», - рассказал Андерсен.

Он добавил, что активность России вблизи Норвегии остается стабильной. Никаких резких изменений не наблюдается, подчеркнул вице-адмирал.

По его словам, системы вооружения, которыми Россия располагает на Крайнем Севере, «нацелены не на Норвегию, а, в гораздо более широком смысле, на альянс, на США и Европу». По мнению Андерсена, если между Россией и НАТО возникнет конфликт, это вряд ли случится на севере. Вице-адмирал добавил, что Россия уважает суверенитет Норвегии на Шпицбергене.

В МИД России ранее заявляли, что северные регионы Норвегии, прилегающие к российско-норвежской границе, постепенно превращаются в «хорошо вооруженный и укрепленный форпост североатлантического альянса». Российские дипломаты предупреждали, что милитаризация норвежского севера не повысит его безопасность, а «будет иметь ровно противоположный эффект» - спровоцирует эскалацию напряженности. В МИД подчеркивали, что Россия не угрожает Норвегии.