Раскрыто, где ВСУ взяли графитовые бомбы для террора ДНР

Вооруженные силы Украины могли получить от США графитовые бомбы, предназначенные для вывода из строя электросетей, заявил в беседе с изданием News.ru доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По его словам, принцип действия этого оружия заключается в распылении графитовых волокон, которые провоцируют короткое замыкание на высоковольтных линиях и уничтожают трансформаторы.

"Не берусь судить, но то, что американцы могли дать их ВСУ — это факт, потому что они такие бомбы применяли еще в Югославии", — пояснил Сивков.

Эксперт подчеркнул, что единственный эффективный метод противодействия — физическое уничтожение носителей, будь то беспилотники или баллистические ракеты. В качестве дополнительной меры защиты он предложил модернизацию систем защиты подстанций от критических перегрузок.

Вечером 5 апреля украинские войска применили эту тактику при атаке на энергетическую инфраструктуру ДНР. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике, противник использовал комбинированный налет с участием беспилотников. Система ПВО «Купол Донбасса» подавила и отклонила от курса 10 ударных БПЛА, еще 6 аппаратов были уничтожены мобильными огневыми группами Минобороны и Росгвардии.

Несмотря на активную работу обороны, трем дронам удалось достичь цели и нанести объекту незначительный ущерб. В штабе обороны ДНР уточнили, что при разрыве в воздухе боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, которые делают энергосистему крайне уязвимой к коротким замыканиям.