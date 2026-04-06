Днем в понедельник, 6 апреля, российские войска сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. В этот же день в Минобороны сообщили об успешной операции экипажа Су-34.

Операция «Ёлок»

ВСУ лишились своих дронов-разведчиков в результате операции российских FPV-перехватчиков «Ёлка», сообщили в Минобороны России. Операция была проведена группировкой войск «Центр».

Удар по ВСУ под Добропольем

Беспилотники ВС РФ уничтожили посты радиоэлектронной борьбы ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные применяли FPV-дроны с автоматическим наведением, способные поразить цели даже при потере видеосигнала.

Срыв контратаки ВСУ

Операторы российских дронов сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Малые штурмовые группы ВСУ были обнаружены воздушной разведкой в лесах.

Операторы беспилотников нанесли серию ударов по украинским войскам и по складам боеприпасов, замаскированным в лесу. Все цели были поражены и ВСУ лишились своих опорных точек.

Операция в Сумской области

Ударные FPV-дроны ликвидировали пункты управления беспилотниками, позиции и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Места дислокации и маршруты ВСУ были обнаружены с помощью тепловизионных и ночных камер.

В полуразрушенных домах ВСУ оборудовали места временного размещения, пункты управления, а также склад для хранения имущества. Все цели были уничтожены FPV-дронами, ротация подразделений ВСУ была сорвана.

Удар Су-34

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад». Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.