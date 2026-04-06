«Радиостанция Судного дня» передала новое таинственное сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала два новых загадочных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 11.40 мск 6 апреля. Она вышла в эфир с сообщением, которое содержало два слова — «гот» и «блудонатр».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Периодически «радиостанция Судного дня» передает речевые сообщения.

В прошлый раз станция была активна 5 апреля — прозвучали слова «тележка», «деликатный», «фликобыт». До этого, 3 апреля, в эфир было передано слово «вихорок».