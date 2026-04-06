Генерал ФСБ назвал цели ударов по Украине

Киевский режим ведет против России террористическую войну, и реагировать на эту угрозу надо не «грозными заявлениями» депутатов, а реальной боевой работой. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Комментируя заявление одного из депутатов Госдумы, который пообещал Киеву и его сторонникам «серьезные экономические последствия» и «другие неприятности» после удара по шахте «Белореченская» в Луганской народной республике, Александр Михайлов сказал «МК»:

- Болтать не мешки ворочать. Таких ударов были тысячи. Конечно реакция наша была, но не такая, как хотелось бы. И это тревожит.

По словам генерала, «большинство военных задаются вопросом: мы воевать начнем?»

- Где удары по узловым станциям? Почему не уничтожена логистика? Почему на Украине работают аэропорты? Почему не уничтожены органы власти Украины? Вопросов тысячи, - сказал Александр Михайлов.

По его словам, настоящие грозные заявления «должны исходить не от депутатов, а от Генштаба, и желательно реальные», то есть по факту ударов.

- Перед выборами каждый хочет выделиться. Но такая ситуация не повод для голословных утверждений. Удары наносятся и вглубь России. Каждый день. И по АЭС, и по критической инфраструктуре. И все ждут наш ответ - что Украину в труху.

Во много с генералом согласна публицист Юлия Витязева. В своем канале она напоминает, что Киев ведет террористическую войну против России.

- Главной целью этой войны является попытка подорвать наше экономическое положение и на этом фоне спровоцировать социальный бунт, - отмечает Витязева. - Мы это прекрасно понимаем, но продолжаем воевать в белых перчатках, пропитанных беспрецедентным гуманизмом, продолжая делать вид, что это нормально».

По ее словам, «в сложившихся условиях это уже давно ненормально».

