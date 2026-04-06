«Все ждут наш ответ»: генерал ФСБ назвал цели ударов по Украине
Киевский режим ведет против России террористическую войну, и реагировать на эту угрозу надо не «грозными заявлениями» депутатов, а реальной боевой работой. Так считает руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Комментируя заявление одного из депутатов Госдумы, который пообещал Киеву и его сторонникам «серьезные экономические последствия» и «другие неприятности» после удара по шахте «Белореченская» в Луганской народной республике, Александр Михайлов сказал «МК»:
- Болтать не мешки ворочать. Таких ударов были тысячи. Конечно реакция наша была, но не такая, как хотелось бы. И это тревожит.
По словам генерала, «большинство военных задаются вопросом: мы воевать начнем?»
- Где удары по узловым станциям? Почему не уничтожена логистика? Почему на Украине работают аэропорты? Почему не уничтожены органы власти Украины? Вопросов тысячи, - сказал Александр Михайлов.
По его словам, настоящие грозные заявления «должны исходить не от депутатов, а от Генштаба, и желательно реальные», то есть по факту ударов.
- Перед выборами каждый хочет выделиться. Но такая ситуация не повод для голословных утверждений. Удары наносятся и вглубь России. Каждый день. И по АЭС, и по критической инфраструктуре. И все ждут наш ответ - что Украину в труху.
Во много с генералом согласна публицист Юлия Витязева. В своем канале она напоминает, что Киев ведет террористическую войну против России.
- Главной целью этой войны является попытка подорвать наше экономическое положение и на этом фоне спровоцировать социальный бунт, - отмечает Витязева. - Мы это прекрасно понимаем, но продолжаем воевать в белых перчатках, пропитанных беспрецедентным гуманизмом, продолжая делать вид, что это нормально».
По ее словам, «в сложившихся условиях это уже давно ненормально».
«Статистика нанесенного нам ущерба говорит сама за себя. ...Хутор не скрывает, что при первой же возможности ударит по нам дальнобойными ракетами, не страдая при этом муками совести и тем самым гуманизмом. Нельзя победить ублюдка в реверансе, цитируя ему дуэльный кодекс. Нужно бить. Наотмашь. По всем частям тела любыми пригодными для этого предметами. И если для того, чтобы Россия спасла спокойно, Сумы, Харьков, Киев и даже Одесса должны превратиться в буквальном смысле в серую зону, то это нужно сделать», - заключила она.