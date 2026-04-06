Комплект поставки штурмового АК-12 в «Мультикаме» показали на фото

Укороченный автомат Калашникова АК-12К, разработанный для штурмовых и разведывательных подразделений, комплектуют прибором малошумной стрельбы и сумкой для магазинов. На снимки, демонстрирующие комплектацию автомата, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан автомат в расцветке «Мультикам». Отмечается, что это один из АК-12К, поставленных Вооруженным силам России в 2026 году. На снимке можно заметить восемь магазинов, одну модульную сумку для их переноски, оружейный ремень 6Ш124 и прибор малошумной стрельбы 6Ч60.

Укороченный автомат отличается стволом длиной 290 миллиметров. Такая деталь повышает удобство применения оружия в условиях ограниченного пространства. АК-12К без магазина и принадлежностей весит 3,4 килограмма.

Ранее в апреле концерн «Калашников» сообщил, что производство АК-12К нарастили на 15 процентов относительно плана 2025 года.