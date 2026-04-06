Генерал рассказал о возможном ударе по «тайнику НАТО» под Черниговом

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что под удар в Черниговской области могли попасть «объекты двойного назначения», включая склады с оружием НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее в СМИ появилась информация об ударе по объекту в одном из районов Черниговской области. Военные блогеры заявили, что поражена была энергетическая инфраструктура, которую использовали ВСУ.

Липовой рассказал, что в Черниговской области расположено много важных объектов, которые работают на военно-промышленный комплекс Украины. Также генерал-майор заявил, что в регионе есть «объекты двойного назначения». По его словам, на таких объектах размещают склады боеприпасов и техники, а также личный состав ВСУ.

«Аргументы и факты» назвали Чернигов одним из узлов сборки ударных и разведывательных дронов ВСУ. Также в регионе ведется разработка взрывчатки, боеприпасов; кроме того, там расположены цеха по ремонту военной техники.