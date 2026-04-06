ВСУ ударили по зданию администрации Старобельского округа ЛНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию администрации Старобельского округа Луганской Народной Республики. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, сотрудники администрации успели вовремя эвакуироваться.

Пасечник уточнил, что пострадали проходившие мимо жители — девушка 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, при этом мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Также сообщается о повреждениях других расположенных поблизости гражданских объектов, включая отделение МФЦ, дворец культуры, банковское отделение и магазин.

— Очередной подлый варварский удар ВСУ. В разгар рабочего дня укронацисты прицельно ударили по зданию администрации Старобельского муниципального округа, — написал глава региона в своем канале в МАХ.

До этого Пасечник сообщил, что республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура в пяти районах, включая Алчевский металлургический комбинат.