Появилось видео испытаний российского боевого «Багульника»

Появилось видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал НРТК.

В ролике комплекс ведет огонь 82-миллиметровыми минами по учебной цели. Там же можно заметить, что модуль установлен во вращающейся башне вместе с системой заряжания. Процесс заряжание новой миной после выстрела занимает коло пяти секунд.

Как пишет «Российская газета», основой для «Багульника-82», о котором ранее не сообщалось, мог послужить легкий миномет 2Б24.

В июле 2024 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что передала Минобороны России партии модернизированных мобильных минометов 2С12А «Сани», буксируемых минометов 2Б11 и легких 2Б24.