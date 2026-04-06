МИД Ирана подготовил ответ на предложения по прекращению огня

Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил представитель МИД страны Исмаил Багаи.

По данным СМИ, ранее Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план перемирия, который может вступить в силу в ближайшее время.

Багаи отметил, что Тегеран не считает возможным вести переговоры на фоне ультиматумов и угроз, подчеркнув несоответствие таких условий дипломатическому процессу.

Он также добавил, что детали позиции Ирана будут раскрыты позже, при этом страна намерена отстаивать свои требования и готовность к ответу не означает отказ от собственной позиции, передает IRNA.

30 марта Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири.

26 марта израильские СМИ сообщили, что Алиреза Тангсири погиб в результате удара в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана. Тогда источники журналистов в израильском оборонном ведомстве не подтвердили факт удара, но и не опровергли эту информацию.