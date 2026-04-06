«Вьетнамская тактика» и охота на пилота: новая фаза конфликта между Ираном и США

Иранские силы противовоздушной обороны поражают американские самолеты, используя тактику, которой больше полувека. Как конфликт между Ираном и США вступил в новую фазу, разбиралось издание «Аргументы и факты».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ходе одной из атак погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ на агрессию иранские военные начали бить по Израилю, а также по военным объектам США на территории Ближнего Востока. 19 марта Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено нанесение удара по американскому истребителю F-35.

Позднее, 3 апреля, в КСИР сообщили, что средствам ПВО удалось уничтожить новейший F-35. Позже военные эксперты уточнили, что речь, судя по опубликованным кадрам, идет о другом истребителе США — F-15E Strike Eagle. Один из пилотов самолета оказался в горах Ирана и смог выжить там.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что пока сложно сказать, смог ли Иран сам произвести комплексы, которые сбивают такие сложные цели, как американские истребители.

«Иран не так давно заявлял, что в ближайшее время у них появится новейшая система ПВО, и они смогут преподать урок американцам. Какая-то поставка, может быть, и была. Об этом пока можно только гадать. (...) США сообщают о тысячах сбитых целей на территории Ирана, порядка 10-13 тысяч. Поэтому предполагать то, что в Иране работают заводы по производству зенитно-ракетных систем, я бы не стал. Даже если под землей», — пояснил он.

При этом, по словам военного эксперта, сбивать воздушные цели Ирану помогает тактика, которая отлично работала у вьетнамцев в 1960-70-х годах.

«Зенитно-ракетные комплексы Ирана вычисляют траекторию полета американских самолетов, наблюдают за ними, устраивают засаду, сбивают и тут же уходят, чтобы их не уничтожили в ответ», — заметил Юрий Кнутов.

По его словам, поражение F-15 говорит о том, что Иран в состоянии уничтожать современные американские самолеты. При этом история с американским летчиком вновь показала, что у американцев система эвакуации развита хорошо еще со времен войны в Корее.

«После падения истребителя они начали ее реализовывать, в том числе с помощью дезинформации. Они сообщали, что летчик уже якобы найден и его вывозят в определенном направлении по суше. Этим они сбивали иранских военных, пока шли поиски пилота в горах. Его засекли по маячку, а потом вывезли по воздуху», — пояснил эксперт.

При этом успешное применение иранскими ПВО «засад» — это не просто локальный эпизод, но и сигнал о том, что в умелых руках старая тактика оказалась смертельной для дорогостоящих американских машин и их пилотов.

Ранее в Иране заявили об уничтожении второго американского транспортного самолета С-130 Hercules, участвовавшего в операции по спасению американского летчика. В свою очередь в США отметили, что второй пилот сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. По данным американцев, в операции участвовали десятки самолетов. При этом два транспортника были уничтожены, чтобы они не достались иранской армии.