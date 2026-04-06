Раскрыта тактика украинских диверсантов в Запорожской области

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинские диверсанты пытаются найти в Запорожской области коридоры для дронов ВСУ. Об этом он рассказал News.ru.

По данным Рогова, на степногорском участке действует несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Он назвал основной задачей этих групп поиск коридоров для украинских беспилотников и вертолетов.

«Цель и задача у них простая - высадить десант, чтобы остановить наступление России на данном участке», - подчеркнул Рогов.

Он добавил, что фронт на этом участке не сплошной, поэтому ВСУ «старательно ищут коридоры».

ТАСС ранее сообщило, что российские войска сорвали контратаку ВСУ в Запорожской области. Командир расчета беспилотников, военный с позывным «Мася» рассказал, что недавно в один из поселков заехали четыре машины ВСУ. По его словам, через семь минут вся техника была сожжена.