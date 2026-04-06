Чтобы закончить конфликт на Украине, необходимо нанести ядерный удар по западной части страны, предварительно дав 72 часа на эвакуацию населения. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

Он обратил внимание, что Израиль и США, не стесняясь условностей, наносят удары по центрам принятия решений в Иране. Глава Белого дома Дональд Трамп при этом открыто ликует и обещает отбросить Исламскую Республику в «каменный век».

Тем временем в Киеве уже не скрывают, что дальнобойные баллистические ракеты почти готовы, отметил Малофеев.

«Времени на эвакуацию достаточно. Удар мощностью 20-25 килотонн вызывает критические разрушения и панику по всей Украине. <...> По всей Украине проходит денацификация. <...> Уставшее от лишений население это горячо поддержит. Далее — послевоенное восстановление: как территорий, которые отойдут к России, так и Украины в ее новых границах», — сказал он.

В конце марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать Киеву ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Он указал на то, что Россия — ядерное государство, поэтому многие говорят, что в конфликте с Москвой невозможно одержать победу.

Комментируя это заявление, военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что Зеленский добьется превращения Украины «в дымящуюся воронку».

Ранее в США рассказали о возможном наступлении «новой ядерной эры».