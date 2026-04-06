«Мертвая зона»: раскрыта «основная проблема» ВСУ на данный момент

Алиса Селезнёва

Насильно мобилизованные украинцы массово бегут с передовой, и основной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало отсутствие живой силы. Об этом заявил News.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, насильно схваченные на улицах украинцы «не проявляют особого желания умирать за режим Владимира Зеленского».

«Поэтому сейчас акцент в украинской армии идет на беспилотных системах и постоянные переброски подразделений, которые могут давать ощущение большого объема солдат в украинской армии. Так поступают и с силами специальных операций, и с другими элитными подразделениями. Но основной акцент — все-таки бэпээлашники», — пояснил Рогов.

Он отметил, что украинским беспилотным подразделениям «даются любые возможности, чтобы они создавали так называемую «мертвую зону», в которой русской армии будет тяжелее идти вперед».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за неделю, с 30 марта по 5 апреля, взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. В свою очередь советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на огромные потери ВСУ на Добропольском направлении.