В Черном море уничтожены четыре катера ВСУ

Атака безэкипажных катеров отражена в северо-восточной части Черного моря, уничтожены четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того была уничтожена украинская ракета «Нептун-МД».

«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря, отражена атака безэкипажных катеров. Уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

6 апреля сообщалось, что в аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, пишет Telegram-канал Baza. Некоторые пассажиры ждут отправления уже более 16 часов.

5 апреля появилась информация, что почти три сотни украинских дронов сбили Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки. Уничтожены пять управляемых авиабомб, а также 293 БПЛА.

