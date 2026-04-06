Украину пора признать террористическим государством после удара по шахте «Белореченская» в ЛНР, а всех причастных к данной акции «нужно уничтожать без всякого сожаления». Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили сегодня по территории шахты «Белореченская». Из-за повреждения электроподстанции под землей оказался заблокирован 41 шахтер. Принимаются меры для их спасения. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, из Луганской Народной Республики уже «выдавлены все украинские войска».

«Но ВСУ не могли уйти спокойно во главе со своим преступным режимом. Украину пора признать террористическим государством. Они заблокировали 41 шахтера, стараясь обречь на мучительную смерть», — заявил он.

Колесник выразил уверенность, что горняков спасут. При этом, по его мнению, всех, кто причастен к этой атаке, «нужно уничтожать без всякого сожаления, не к какому суду не привлекать и в плен не брать».