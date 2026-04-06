Центральное разведывательное управление США в ходе поисково-спасательной операции в Иране применило уникальное оборудование и серию дезинформационных мер, чтобы эвакуировать сбитого штурмана F-15E. Успех миссии стал возможен благодаря тому, что спецслужбы смогли отвлечь иранские поисковые группы от места, где скрывался раненый военнослужащий, сообщает газета The New York Times.

«ЦРУ разработало план обмана, чтобы выиграть время для поиска летчика, уводя иранцев от места его предполагаемого нахождения», — сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации США.

По данным разведки, ведомство распространило сведения о том, что офицер якобы уже обнаружен и перемещается через регион в составе наземного конвоя. Эта дезинформация внесла хаос в действия иранских сил, переключивших свое внимание с горной местности на дороги.

Офицер, получивший ранения при катапультировании, в течение суток укрывался в расщелине на гребне горы высотой более 2000 метров.

«Агентство передало данные Пентагону и Белого дому, как только летчик был найден. Это позволило запустить план эвакуации с участием сотен бойцов сил специальных операций», — отметил представитель властей.

В ходе финальной стадии спасения американская авиация наносила удары по окрестностям, а спецназовцы вели заградительный огонь, чтобы не допустить иранских военных к месту эвакуации, при этом прямого столкновения с противником удалось избежать.

После обнаружения раненого штурмана спецназом, пострадавшего оперативно доставили на самолетах в Кувейт для оказания квалифицированной медицинской помощи. Представители администрации подчеркнули, что для обнаружения офицера использовались технические средства, доступные исключительно структурам ЦРУ, однако детали применяемых технологий раскрывать отказались.