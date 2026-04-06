В Багдаде после удара загорелась американская военная база "Виктория"

Под вой сирен над израильскими городами проносятся иранские ракеты. И видно, что некоторые из них не встречают сопротивления со стороны "Железного купола". Обломки тех, что всё-таки сбили, упали в том числе на Тель-Авив. Серьёзно пострадала одна из школ. Пожары вспыхнули ещё в Хайфе, Петаx - Тикве и Рамат - Гане. Сообщается о пострадавших среди местного населения.

После прилёта иранских беспилотников вновь горит американская база "Виктория" в Багдаде. Проиранские группировки нанесли удар по местам дислокации военных США в Ирбиле на севере Ирака. Системы ПВО были беспомощны перед атакой дронов.

Арабское издание "Аль Джазира" сообщает, что после слов Дональда Трампа, который в нецензурной форме потребовал открыть Ормузский пролив, в Тегеране заявили о такой возможности. Но только после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля. И при введении нового порядка прохода кораблей. Танкеры дружественных Ирану стран будут пользоваться Ормузом бесплатно. Нейтральные государства обяжут платить. А для врагов иранского народа проход через пролив будет закрыт. И во всём виновато руководство США и Израиля.

Несмотря на браваду официальных лиц Ирана, американские источники утверждают, что Тегеран всё же ведёт переговоры с Вашингтоном. В частности, обсуждают вопрос о 45-дневном перемирии, в ходе которого будет решаться вопрос об окончательном завершении войны. И именно поэтому Дональд Трамп продлил действие своего ультиматума до вечера вторника. Главные камни преткновения - это Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

В Германии резко выросли цены на топливо

Энергетический кризис, вспыхнувший из-за войны на ближнем востоке, привёл к тому, что власти Германии выдвинули требование топливным компаниям повышать цены не чаще раза в сутки. Немцы подбадривают себя шутками: можно начать воровать бензин, а АЗС стали реально дорогим местом для романтического ужина. И вообще - пора пересаживаться на лошадей. Их содержание выйдет дешевле. Средняя цена бензина в Германии - более двух евро за литр. Дизель дороже. В пересчёте - 200 и 230 рублей соответственно.