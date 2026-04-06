Стали известны места запуска дронов ВСУ по Кубани

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие сегодня Новороссийск, Анапу, Геленджик и Сочи, были запущены из приграничных регионов. Об этом заявил «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В результате сегодняшней атака ВСУ в Новороссийске пострадали восемь человек, повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Среди раненых есть дети.

«Чем хуже дела у ВСУ обстоят в зоне специальной военной операции, тем больше они отрываются и хотят показать свою готовность проводить террористические атаки на регионы, граничащие с Украиной», – заявил генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, по городам Краснодарского края ВСУ запустили дроны с дальностью до 1,5 тыс. км.

«Дроны запускали из приграничных регионов Украины. Практически все дроны, которые были запущены, были уничтожены», – подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны России, сегодня ночью над российскими регионами, в том числе нал Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей, было перехвачено 50 беспилотников самолетного типа.