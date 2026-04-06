Министр обороны США Пит Хегсет возглавил масштабную чистку руководства Вооруженных сил США, не имеющую прецедентов в новейшей истории, уволив начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа и ряд других высокопоставленных генералов, включая Дэвида Ходна и Уильяма Грина, сообщает Military Watch Magazine.

"Хегсет отметил, что должность Джорджа должна быть занята кем-то, кто лучше сможет "реализовать видение президента Трампа", что вызвало предположения о том, что противодействие военного руководства планам наземного вторжения в Иран стало одним из основных факторов, повлиявших на решение о его замене", - пишет MWM.

Генерал Джордж отвечал за подготовку и оснащение армии и, как сообщается, выражал серьезную озабоченность по поводу огромных затрат и высокой вероятности больших потерь в случае начала полномасштабного наземного вторжения.

Смещение высшего командования во время войны - редкое явление, вызывающее опасения, отмечает издание. Единого официального объяснения причины чисток нет, при этом ходят слухи, что масштабы увольнений шире, чем сообщается.

Проведенные Вооруженными силами США и различными американскими аналитическими центрами симуляции военных действий предостерегали от конфликта с Ираном и показывали, что наземное вторжение в эту страну может иметь катастрофические последствия для США, напоминает MWM. Между тем многочисленные источники указывают на то, что США уже понесли значительные потери в ходе своей кампании, что, вероятно, лишь усилило споры вокруг эскалации конфликта и развертывания наземных сил на иранской территории.

Ранее американское издание 19FortyFive сообщило, что отправка морпехов в Иран станет самоубийственной ошибкой для США.