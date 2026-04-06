Украине хватит людских ресурсов на 10 лет военного конфликта, заявил в интервью Independent председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Если посмотреть на численность личного состава, то у украинской стороны достаточно людских ресурсов, чтобы продолжать сражаться в течение 10 лет и даже дольше, поделился своим мнением нардеп.

По словам Мережко, главной проблемой ВСУ остается то, что граждане Украины воспринимают службу как «билет в один конец».

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что, используя бывшую советскую республику как «щит», Европа в перспективе может получить страну, которая будет сильно вооруженной, глубоко травмированной и хрупкой с политической точки зрения.