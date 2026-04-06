Интенсивность боев на фронте резко возросла, демонстрируя жесткие боестолкновения почти на всей линии боевого соприкосновения. Как сообщает «Царьград», оборона ВСУ на ряде направлений стала давать трещины.

Битва за Константиновку

На константиновском направлении значительные успехи в центральной промзоне города. Штурмовики заняли территорию и развивают наступление навстречу подразделениям, которые продвигаются из Ильиновки.

Украинский полковник Владимир Антонюк называет этот успех ВС РФ неожиданностью для командования ВСУ и разведки. Им не удалось своевременно оценить численность российской пехоты в этом районе. Обычно штурм таких зон занимает недели, а тут операция завершилась за считанные дни.

Военный обозреватель Михаил Дегтярев сообщает об активных боях в центре Константиновки и продавливании обороны ВСУ в районе Цинкового завода. Также боестолкновения фиксируются на улице Европейской и на улице Богдана Хмельницкого вплоть до проспекта Ломоносова.

«Помимо успеха в этой части города также есть подвижки и на фланге. Наши бойцы зашли в южную часть Долгой Балки. Ну а взятие этого укрепа, он расположен, кстати, на высоте, позволит затем ещё больше усилить атакующее давление на западную часть Константиновки. В общем, похоже, бои за город вступили в решающую фазу», — заявил Дегтярев.

Попытка деблокирования

Украинское командование попыталось провести серию синхронных контратак: целями стали Новосергиевка, Удачное и район южнее Гришино. Вероятно, ВСУ пытались перегрузить российские беспилотные подразделения. Операция не принесла успехов, а задействованный личный состав был утерян.

«Исключением стало лишь украинское подразделение Удачного, которое при отступлении сумело занять оборонительные позиции севернее Молодецкой. На других участках добропольского направления украинское командование, столкнувшись с резким ухудшением оперативной обстановки, было вынуждено предпринять серьезные пехотные атаки в районе двух городов», — заявил Антонюк.

Несмотря на то, что конечные цели атак не были достигнуты, местами противник расширил серую зону. В частности, в Белицком оказался разблокирован западный въезд, без которого украинский гарнизон испытывал серьезные проблемы со снабжением.

В районе Родинского ВСУ провели операцию по деблокированию своих подразделений. Утверждается, что украинские войска якобы вошли в город, однако на данный момент информация не подтверждена ни официально Минобороны, ни кадрами объективного контроля. Дальнейшая попытка достичь юго-восточных кварталов города не увенчалась успехом: окруженный противник ликвидирован, а выжившие бойцы ВСУ сдались в плен.