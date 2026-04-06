Вооруженные силы России за неделю, с 30 марта по 5 апреля, взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на данные Минобороны России пишет РИА Новости.

По подсчетам издания, за неделю были освобождены два населенных пункта в Харьковской области, два - в Запорожской области и еще один - в Сумской.

С 23 по 29 марта российские военные также освободили пять населенных пунктов: три - в Харьковской области, два - в ДНР.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее отметил, что Владимир Зеленский, заявив 3 апреля о «лучшей за десять месяцев» ситуации для Вооруженных сил Украины и о том, что российские войска якобы не сумели достичь никаких успехов за прошедшие 90 дней, откровенно блефует. По словам эксперта, украинский политик делает громкие заявления, чтобы привлечь внимание западных стран и напомнить о том, что Украина «еще жива».