В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

Высокопоставленный представитель Ирана заявил, что Тегеран поддерживает предложение Пакистана о двухнедельном перемирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Параллельно пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт проинформировала, что американский президент Дональд Трамп уже ознакомлен с пакистанской инициативой.

Ранее сообщалось, что Пакистан представил США и Ирану двухуровневый план завершения конфликта с немедленным прекращением огня, за которым последует всеобъемлющее соглашение. Согласно предложению Пакистана, прекращение огня вступит в силу немедленно и повлечет за собой открытие Ормузского пролива. Вторым пунктом плана является завершение самого конфликта, урегулирование которого займет от 15 до 20 дней.