США против Ирана: расклад сил перед войной за остров Харк

Военный конфликт вокруг острова Харк сводится к столкновению технологического превосходства США и глубоко эшелонированной обороны Тегерана, пишет Life. Пока Вашингтон стягивает к берегам Ирана авианосцы и элитный десант, Тегеран отвечает ставкой на асимметричную войну, используя дальнобойный ракетный арсенал и преимущество в живой силе на земле.

Энергетический узел и «яблоко раздора»

Остров Харк, расположенный в северной части Персидского залива, представляет собой стратегический центр иранского нефтяного экспорта. Харк - это гигантский терминал-распределитель, откуда уходят около 90 процентов всех морских поставок иранской нефти. Объем его береговых хранилищ достигает 30 миллионов баррелей.

Президент США Дональд Трамп ранее открыто назвал иранскую нефть своей целью, пригрозив полностью уничтожить инфраструктуру острова, включая опреснительные установки и электростанции, если Тегеран не пойдет на уступки. Для Ирана потеря контроля над Харком была бы равносильна немедленному экономическому коллапсу.

Сухопутные войска и живая сила

На бумаге армия США - первая в мире (1,3 миллиона человек), а Иран занимает 14-ю строчку (650 тысяч). Однако в зоне конфликта расклад иной: контингент США составляет всего 50 тысяч солдат против всей иранской армии, находящейся на собственной территории. В то время как американцы перебрасывают 82-ю воздушно-десантную дивизию, Иран выставляет сотни танков Т-72 и Zulfiqar, обладая подавляющим численным превосходством в бронетехнике непосредственно у линии фронта.

Воздушный и морской компоненты

США доминируют в воздухе за счет количества самолетов, но Иран успешно интегрировал в свою оборону российские Су-35с и МиГ-29. В море ситуация еще сложнее: американские авианосцы, включая корабль «Джеральд Р. Форд», оказались уязвимы перед массированными атаками иранских дронов и катеров. В США признавали, что тактика «роя», применяемая иранцами, оказалась успешной.

Ракетный потенциал и «прокси-армии»

Главный козырь Тегерана - ракеты с дальностью до 4000 километров (Sejjil, Soumar, Shahed-149). Удар по базе Диего-Гарсия доказал, что Иран способен поражать цели далеко за пределами региона. Кроме того, на стороне Ирана выступает мощная сеть прокси-сил: «Хезболла» (100 тысяч человек), йеменские хуситы и иракское сопротивление. В это же время США сталкиваются с пассивностью союзников по НАТО: Испания и другие страны уже закрыли свое небо для американских операций.

Итог: шансы на успех

Захват острова Харк силами морской пехоты США, который лоббируют в американском Сенате, может обернуться для Вашингтона «второй Иводзимой» (американцы одержали победу на японском острове, но потеряли около 28 тысяч солдат убитыми и ранеными).

Эксперты предупреждают: даже если десант займет плацдарм, он окажется под непрерывным огнем иранских ракет и беспилотников. Иран может превратить Харк в ловушку для американских военных, что в сочетании с угрозой глобального энергокризиса делает исход операции крайне рискованным для Вашингтона.