Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский буквально «сжигает» на Добропольском направлении в ДНР резервы, собранные со всей страны. Что происходит в районе боевых действий, рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванникова.

По словам эксперта, для боев в Донбассе собираются «разношерстные подразделения» со всей Украины, а отчаянная попытка удержать фронт оборачивается колоссальными потерями.

«Сырский бросил последние резервы на Донбасс, буквально наскреб со всей Украины разношерстные подразделения, собирая даже боевиков с ранениями и физическими увечьями, лишь бы повысить штатную численность батальонов до 60-70%», — пояснил Олег Иванников.

При этом ВСУ начали использовать необычную тактику: военнослужащие передвигаются мелкими группами — по одному - два человека. Однако российские операторы дронов отследили маршруты их движения и сорвали ротацию. Причем огневое поражение наносится комбинированно — как с помощью беспилотников, так и посредством артиллерии.

«Только на этой неделе ВСУ потеряли большое количество боевиков на этом направлении. Их родственники массово сообщают о пропавших без вести и погибших. Главком ВСУ Александр Сырский погубил их в бессмысленных атаках», — заявил подполковник запаса, назвав использование раненых и инвалидов в штурмах «агонией».

При этом только в районе Доброполья было убито от 250 до 350 военнослужащих ВСУ, а также выведено из строя от 15 до 25 единиц тяжелой бронированной техники. Таким образом, был нанесен удар и по НАТО, так как в альянсе физически не успеют быстро восполнить такой объем выведенных из строя машин.

Ранее стало известно, что российский самоходный миномет «Нона-СВК» уничтожил опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении. По опорному пункту нанесли серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Цель была поражена, после чего российские штурмовики продолжили продвижение на этом участке.