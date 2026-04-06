Дрон залетел в бункер с операторами БПЛА и прислал видео атаки

В районе села Любницкое Запорожской области FPV-дрон группировки ВС РФ "Восток" уничтожил бункер ВСУ, где находился пункт управления украинскими беспилотниками.

Капитальный опорный пункт из бетонного дота и траншей полного профиля был устроен по всем правилам инженерной науки. Бункер с бойницами на три стороны прикрывали от артиллерийских снарядов габионы по углам. Стены траншей укреплены бревнами. По ходам сообщения проложены аккуратные мостки на случай непогоды.

Вся эта уставная красота оказалась бессильна против маленького коптера, зашедшего в крепость с тыла.

БПЛА было несколько. Один висел над опорным пунктов в зените: он снял, как по красивым мосткам в дот забежал солдат, увидевший приближение FPV-дрона. Закрыть за собой толстую стальную дверь солдат не успел или позабыл, поэтому следом влетел и коптер.

Железобетонные стены, призванные защищать гарнизон бункера от любых невзгод снаружи, при взрыве внутри превратились в смертельную ловушку, ибо отразили ударную волну и осколки.