"Перестанет существовать": как Россия может ответить на удар по шахте
Российские войска могут существенно расширить масштабы ударов по портовой инфраструктуре Украины, включая Одессу. Подобная жесткая реакция рассматривается как необходимый ответ на атаку Вооруженных сил Украины по шахте «Белореченская» в Луганской Народной Республике, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналитик объяснил, что через этот порт идут основные поставки беспилотников и ракетного вооружения в адрес ВСУ. Точно так же, как и через Бескидский туннель, который находится в Закарпатье.
"По этим двум направлениям ВС России должны работать не просто активно, а сверхинтенсивно", - добавил Кнутов, подчеркнув, что без подобных ударов поставки вооружени с Запада будут только нарастать.
Что касается удара ВСУ по шахте в ЛНР, то он, как отметил Кнутов, был лишен военного смысла.
«Разговоры закончились»: в России обратились к союзникам Украины
"Украина перешла к террористической тактике уже давно, но сейчас она только нарастает", - сказал Кнутов.
Атака ВСУ привела к обесточиванию шахты «Белореченская», из-за чего под землей оказались заблокированы 41 горняк. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, ситуация была критической, однако позже пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина передала, что всех работников удалось поднять на безопасную высоту. Власти подчеркнули, что с шахтерами поддерживается связь, а в выработки обеспечен приток воздуха.