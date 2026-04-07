Мобилизация на Украине оказалась под угрозой срыва

Мобилизация на Украине находится под угрозой срыва из-за участившихся случаев нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Подик, передает агентство УНИАН в Telegram.

© Лента.ру

Он отметил, что насилие в отношении военкомов усугубляет проблему комплектования армии. В то же время, по словам Подика, в украинском обществе растет толерантность к уклонению от военной службы.

«В таких условиях военнослужащие могут просто не захотеть продолжать службу в ТЦК», — указал он.

Подик также заявил, что рано или поздно каждый мужчина должен вступить в ряды ВСУ.