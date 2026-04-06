ВС РФ уничтожили пункты управления и запуска БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления и стартовую позицию БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета самоходного артиллерийского орудия 2С19 с позывным «Тайга».

По его словам, расчет выполнил боевую задачу совместно с подразделениями разведки и операторами беспилотных систем, которые обнаружили цели.

«Расчет группировки войск «Север» нанес высокоточное поражение объектам противника», - пояснил командир.

Он уточнил, что уничтожение пунктов управления БПЛА и стартовых позиций помогает российским войскам, так как лишает противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха.

«Ликвидация данных объектов дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников на данном участке фронта, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности», - отметил «Тайга».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом эксперты отмечали, что буферная зона создается для того, чтобы не допустить атак на российские регионы, а ее глубина будет зависеть в том числе и от оружия, которое западные страны передают Киеву.