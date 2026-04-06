США приходится использовать в Иране устаревшие штурмовики

США применили в операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые ранее признали устаревшими и готовят к списанию, следует из бюджетных документов Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, ВВС США планировали полностью вывести из эксплуатации оставшиеся 162 самолёта этого типа, чтобы сэкономить около 423 миллионов долларов. Машины сочли уязвимыми в условиях современных конфликтов.

Однако закон об оборонных ассигнованиях от 18 декабря 2025 года временно запретил сокращать парк A-10 ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года.

Документ при этом подтверждает курс на отказ от этих штурмовиков: министру ВВС поручено подготовить план их полного списания к 2029 году. Пентагон также должен был уведомить Конгресс о переходе на новую технику.

Несмотря на это, как сообщали СМИ, США усилили группировку A-10 на Ближнем Востоке примерно до 30 единиц в рамках операции против Иран.

Ранее иранские военные заявляли, что сбили один такой самолёт с помощью новых систем ПВО.