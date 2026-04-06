Сводка СВО за ночь 6 апреля: удар «Урагана» и новые дроны ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской области и под Константиновкой. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 6 апреля.

Удар «Града»

Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны России. Во время воздушной разведки были обнаружены пункты дислокации, где ВСУ пытались скрытно разместить солдат.

Координаты целей были оперативно переданы артиллеристам. Расчет системы залпового огня «Град» накрыл пункты ВСУ залпом 122-миллиметровых реактивных снарядов.

В результате объекты ВСУ были полностью уничтожены. Украинские силы были ликвидированы еще до выдвижения на передовую, подчеркнули в Минобороны.

Сорванная атака ВСУ

Российские зенитные установки ЗУ-23 предотвратили атаку ударных дронов ВСУ по критически важным объектам инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Ночью радиолокационная разведка ВС РФ обнаружила воздушные цели - ударные беспилотники самолетного типа. После этого дежурный расчет ЗУ-23 занял огневую позицию. Используя современные ночные прицелы, российские военные открыли огонь из спаренной 23-миллиметровой установки. В результате все дроны были уничтожены на подлете к охраняемым объектам.

Операция в Харьковской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили квадрокоптеры ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Специальные расчеты дронов-«ловцов» ВС РФ обнаружили украинские разведывательные беспилотники и вывели их из строя с помощью сброса сетей. Этот метод позволяет не только сбить, но и захватить дрон, минимизируя повреждения для собственного оборудования.

Операция под Краматорском

Связисты ВС РФ сорвали попытку ВСУ лишить российские подразделения управления на краматорско-дружковском направлении, рассказали в Минобороны. ВСУ нанесли удар по ретранслятору, который обеспечивал радиосвязь, и по дублирующей проводной линии.

«Сегодня устанавливали ретрансляторы, поврежденные после артиллерийского обстрела и прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Все было устранено, связь есть. Все работает в штатном режиме», - рассказал связист с позывным «Руся».

Уничтожение бронетехники ВСУ

Операторы российских FPV-дронов уничтожили два тяжелых гексакоптера «Баба-яга» и бронетехнику ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны. Уничтоженные гексакоптеры использовались для нанесения бомбовых ударов по укрепленным сооружениям и технике.

Также ВС РФ засекли передвижение боевой бронемашины и пикапа ВСУ, проводивших ротацию живой силы, а также подвозивших боеприпасы и материальные средства на передовую. Данные о целях передали расчетам дронов-камикадзе. Техника была ликвидирована точечными ударами.

Операция «Ахмата» в Сумской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы спецназа перехватили и изучили несколько новых беспилотников, которые ВСУ начали использовать в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Алаудинова, речь идет о беспилотниках, произведенных Украиной вместе с Германией и Францией. Командир «Ахмата» подчеркнул, что это модернизированные дроны.

«[Эти дроны] летят дальше, чем предыдущие. В то же самое время мы также уже настраиваем под каждую новую их выходку свою работу», - заявил Алаудинов.

«Ураган» уничтожил позиции ВСУ

Реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила опорный пункт и скопление пехоты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает «Звезда».

Операция была проведена в районе города Орехов. В результате ВСУ потеряли вплоть до целого отделения военнослужащих.