На обломках самолета США в Иране нашли следы работы ПВО, появилось их фото
Опубликовано фото обломков американского транспортного самолета С-130, уничтоженного к югу от иранского города Исфахан.
На обугленных фрагментах транспортника видны следы работы ПВО, пробоины от поражающих элементов зенитных ракет, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Напомним, в ходе операции по спасению экипажа F-15 американский спецназ высадился в южной части Ирана, неподалеку от Исфахана. Два доставивших отряд транспортных самолета С-130 и четыре мини-вертолета MH-6, на которых поисковые партии перемещались по пустыне, получили повреждения, сделавшие их дальнейшую эксплуатацию невозможной.
США столкнулись с суровой реальностью в Иране
Американцы подорвали неисправную авиатехнику и улетели из Ирана на трех исправных С-130, присланных за ними из-за границы. Операция прошла без потерь, заявил Трамп.
Опровергая его слова, иранские власти опубликовали фото черепа американского военного среди обгорелых обломков самолета.