«Это чрезвычайно опасно»: в США заявили о политизации армии

В США происходит политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политика, что видно на примере конфликта в Иране. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, американские войска превращаются в «преторианскую гвардию вместо легионеров». В римской системе легионеры сражались за нацию, тогда как преторианцы защищали конкретного политика.

«И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии», — пояснил он.

При этом Джонсон считает, что для самого президента Дональда Трампа ситуация складывается по негативному сценарию. Он напомнил, что Белый дом заявлял о «победе» и уничтожении ПВО Ирана, однако иранские военные продолжают сбивать американскую технику.

«Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается», — добавил эксперт.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по израильской территории, а также по военной инфраструктуре США на территории Ближнего Востока.