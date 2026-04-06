«Это чрезвычайно опасно»: в США заявили о политизации армии
В США происходит политизация армии, когда Вооруженные силы защищают не страну, а конкретного политика, что видно на примере конфликта в Иране. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, американские войска превращаются в «преторианскую гвардию вместо легионеров». В римской системе легионеры сражались за нацию, тогда как преторианцы защищали конкретного политика.
«И в данном случае это действительно началось всерьез при Бараке Обаме, продолжилось при Байдене и при Трампе тоже. <…> Это чрезвычайно опасно, потому что, на мой взгляд, это переход той черты, которая приведет к разрушению армии», — пояснил он.
При этом Джонсон считает, что для самого президента Дональда Трампа ситуация складывается по негативному сценарию. Он напомнил, что Белый дом заявлял о «победе» и уничтожении ПВО Ирана, однако иранские военные продолжают сбивать американскую технику.
«Это просто напоминание о том, что рассказ Трампа о полном поражении Ирана не совсем оправдывается», — добавил эксперт.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по израильской территории, а также по военной инфраструктуре США на территории Ближнего Востока.