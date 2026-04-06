При атаке США и Израиля на Кум погибли пять человек

Пять человек погибли в результате атаки США и Израиля на гражданскую инфраструктуру в иранском городе Кум, заявил руководитель департамента по вопросам политики и безопасности одноименной провинции.

Руководитель департамента по вопросам политики и безопасности одноименной провинции сообщил, что удар пришелся по жилому дому.

На месте продолжаются работы по разбору завалов, чтобы найти возможных пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом районе иранского города Кум при ударе США и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры шесть человек погибли.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели 223 женщин и 202 несовершеннолетних в результате атак США и Израиля по территории страны.

В Иране количество погибших в результате ударов США и Израиля достигло 1230 человек по данным на 5 марта.